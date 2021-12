Onwennige rol voor Kramer: 'Nooit eerder een issue of ik naar Spelen ging'

OKT dit jaar spannend voor Kramer: 'Ik moet gewoon 12 goede rondjes rijden' - NOS

De reden dat het dit seizoen anders is dan anders, komt door het voorseizoen van Kramer. Hij liet zich afgelopen voorjaar opereren aan zijn rug, om de klachten van een blessure die hem al bijna zijn hele carrière parten speelt te verminderen. Het herstel van die operatie duurt lang. Kramer reed dit jaar nog niet veel wedstrijden, maar bij de eerste wereldbekerwedstrijden in Polen eindigde hij slechts als negende in de B-groep. Voor de andere wereldbekerwedstrijden meldde hij zich vervolgens af, om zich via trainingen en twee marathons voor te bereiden op het OKT.

Sven Kramer tijdens de NK afstanden in Thialf - Pro Shots

"Het is inderdaad geen super-voorseizoen geweest", vertelt Kramer in aanloop naar het OKT. "Gelukkig heb ik na die wedstrijd in Polen wel een sprong kunnen maken en ik ben echt beter geworden. Ik heb dat alleen nog niet kunnen testen op de 5.000 meter." Wel reed hij maandag in Heerenveen een trainingswedstrijd over drie kilometer. Daarin was hij ruim vier seconden langzamer dan winnaar Patrick Roest: 3.35,49 om 3.40,10. "Het was mijn vierde of vijfde tijd hier", aldus Kramer. "Niet slecht, maar het kan zeker harder en het was al beter dan het eerst was." Bekijk hieronder een interview met Sven Kramer in aanloop naar het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf.

Wat als Kramer zich niet plaatst voor Peking? 'Dat schiet weleens door mijn gedachten' - NOS

En wat nu als hij zich niet weet te plaatsen? "Dat schiet natuurlijk weleens door mijn gedachten, maar ik vind het lastig om dat nu te zeggen. Wie weet dat ik dan nog in aanmerking kom voor de ploegenachtervolging via een aanwijsplek. Als ik daar van waarde kan zijn, dan wil ik dat zeker. Dat is geen troostprijs, maar voor mij een kans op een vijfde gouden olympische medaille." Dat het vooraf dus geen uitgemaakte zaak is dat Kramer naar de Spelen gaat, is dus nieuw voor hem. "Het voelt wel alsof het groter wordt gemaakt dan dat het voor mij voelt. Ik moet gewoon twaalf goede rondjes rijden, al het andere is alleen maar afleiding. Maar dat is ook niet anders dan anders." Maar op de vraag of hij zondag als eerste eindigt op de 5.000 meter is Kramer duidelijk. "Dat is niet aannemelijk, maar natuurlijk kan dat. Het wordt alleen wel heel lastig."