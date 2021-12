Ministerie begint gesprekken over langetermijnvisie corona

Het ministerie van Volksgezondheid is begonnen met gesprekken over een langetermijnstrategie voor de coronacrisis. De brainstormsessies worden gehouden met kleine groepen mensen uit diverse sectoren.

De Tweede Kamer heeft al verschillende keren aangedrongen op een bredere visie over hoe de samenleving in de toekomst moet omgaan met de coronacrisis. Demissionair premier Rutte en minister De Jonge zeiden dinsdag in de Kamer dat het kabinet daar voor het eind van volgende maand een heel eind verder mee hoopt te zijn.

Samenleving zo open mogelijk

De sessies met ongeveer tien deelnemers per groep zijn deze week van start gegaan, zoals De Telegraaf vanochtend meldde. In een brief aan potentiële deelnemers staat dat de bijeenkomsten bedoeld zijn om vanuit de praktijk te bekijken hoe de samenleving zo veilig en open mogelijk kan blijven.

In de brief worden vragen gesteld als: "Hoe kunnen we het seizoenseffect benutten in de zin dat er in de zomer meer kan dan in de winter? In hoeverre zijn we bereid ons gedrag (langdurig) aan te passen om besmettingen te voorkomen? Hoe kunnen we de vaccinatiegraad nog verder verhogen?" Volgens De Telegraaf is een van de ideeën die in de sessies zijn besproken dat het beter is om met veel familie in de zomer samen te komen dan in de winter.

Het ministerie heeft diverse partijen gevraagd om discussiedeelnemers voor te dragen.

Lockdowns niet helemaal uit te sluiten

Rutte zei deze week in de Kamer dat de visie onder meer antwoord moet worden gegeven op de vraag: "Hoe houden we zicht op het virus op de langere termijn en wat is er periodiek nodig aan contactbeperkende maatregelen." De premier zei dinsdag ook dat lockdowns niet zijn uit te sluiten, maar dat hij wil proberen de kans erop zo klein mogelijk te houden. "Omikron hadden we ook met een langetermijnstrategie gewoon gekregen. Dat had geleid tot een lockdown, wat voor langetermijnstrategie je ook hebt", benadrukte Rutte.

De Jonge had het dinsdag over meer orde, rust en regelmaat in de besluitvorming en meer voorspelbaarheid voor de burger. Hij wil "zo min mogelijk beperkingen op hoeven te leggen, en al helemaal niet zo schoksgewijs als het nu elke keer gaat".

In de Tweede Kamer zei Rutte ook dat het kabinet in de zorg een 'waakvlam' wil houden om te voorkomen dat het virus weer opflakkert. Dat betekent dat de zorg makkelijker kan worden op- en afgeschaald. Voor de maatregelen in de zorg komt een aparte taskforce.