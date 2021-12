'Belgisch compromis' over sluiting kerncentrales België

In België is een compromis bereikt over sluiting van de kerncentrales in het land. In 2025 moeten ze zijn vervangen door gascentrales. Vlaamse media spreken van een 'Belgisch compromis'. Want een plan om de levensduur van de kerncentrales te verlengen, is nog niet van de baan.

"We moeten een strategische richting uitgaan op het gebied van ons energiebeleid", zegt premier Alexander De Croo. Maar de prioriteit is de "bevoorradingszekerheid", dus het voorkomen van stroomuitval, aldus De Croo. "Daar hebben onze mensen en bedrijven recht op."

De 'kernuitstap' staat in het regeerakkoord en is wettelijk vastgelegd. Er zijn verschillende plannen voor de bouw van gascentrales. Maar daarvoor zijn nog geen vergunningen gegeven.

"Als in maart de vergunningen nog steeds niet rond blijken te zijn, komt het openhouden van kerncentrales toch als optie op tafel te liggen", zegt correspondent Sander van Hoorn op NPO Radio 1. Op 18 maart hakt de federale regering de knoop definitief door.

Zorgen

De Belgische kerncentrales zijn in slechte staat. Zo zitten er scheurtjes in de stalen wanden van de reactorvaten van Tihange 2 en Doel 3. De centrales moeten geregeld worden stilgelegd voor reparatie en onderhoud.

Nederland, Duitsland en Luxemburg maakten zich eerder zorgen over de slechte staat van onderhoud van de kerncentrales in Doel en Tihange. De rechter besloot vorig jaar dat Tihange 2 naar aanleiding van die problemen niet hoefde te sluiten.