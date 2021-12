Akkoord over sluiting kerncentrales België, een 'Belgisch compromis'

In België is een akkoord bereikt over sluiting van de kerncentrales in het land. In 2025 moeten ze zijn vervangen door gascentrales, meldt omroep VRT, die spreekt van een 'Belgisch compromis'. Want een plan om de levensduur van de kerncentrales te verlengen, is nog niet van de baan.

De 'kernuitstap' staat in het regeerakkoord van de regering-De Croo en is in 2003 wettelijk vastgelegd. Regeringspartij Mouvement Réformateur (MR) vreest echter voor stroomtekorten als de kerncentrales worden stilgelegd en wil op de eerdere beslissing kunnen terugkomen. Daarom dringt de partij aan op een onderzoek naar de verlenging van de levensduur van de kerncentrales als een plan B.

Er zijn verschillende plannen voor de bouw van gascentrales. Op 18 maart wordt besloten hoe die ervoor staan en dan hakt de federale regering de knoop definitief door.

De Belgische kerncentrales zijn in slechte staat. Zo zitten er scheurtjes in de stalen wanden van de reactorvaten van Tihange 2 en Doel 3. De centrales moeten geregeld worden stilgelegd voor reparatie en onderhoud.