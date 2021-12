Schmidts invloed zichtbaar: 'Vaak idee dat men mijn uitleg niet wil accepteren'

Bekijk hieronder een interview met PSV-trainer Roger Schmidt in aanloop naar het eredivisieduel met Go Ahead Eagles.

"Ik heb het naar mijn zin bij PSV en ik ben nog steeds blij met mijn keuze om hiernaartoe te komen. Ik heb destijds voor twee jaar getekend en we hebben het daarna samen goed gedaan. Nu moeten we maar eens kijken hoe we verdergaan."

De 54-jarige Duitse trainer, die anderhalf jaar geleden naar PSV kwam, reageert met een veelzeggende lach op de vraag of er ook een derde seizoen volgt in de eredivisie. Hij zegt nog niet dát hij langer doorgaat, maar legt wel uit wáárom hij dat graag zou willen.

Zijn naam wordt geregeld genoemd als er een vacature is in Duitsland - topclub RB Leipzig deed zelfs een serieuze poging om hem tussentijds weg te halen uit Eindhoven - maar kijk niet raar op als trainer Roger Schmidt binnenkort zijn handtekening zet onder een nieuw contract bij PSV.

Schmidt over titelkansen PSV: 'Veertig procent? We staan er nu beter voor' - NOS

"Langetermijnplannen helpen meestal niet voor de eerstvolgende wedstrijd. Maar wij hebben een nieuwe ploeg gebouwd en ik vind dat we nu een goed team hebben, dat ondertussen zeer goed en herkenbaar voetbal speelt. We zijn volwassen geworden."

PSV en Schmidt lijken dus de weg te willen vervolgen die ze samen zijn ingeslagen na het vertrek van Mark van Bommel. Het is een traject waarover nog weleens kritisch wordt gedaan van buitenaf, maar moe wordt Schmidt niet van al die vragen over zijn wisselbeleid of dominante stem in het aankoopbeleid.

De stand op de ranglijst bevestigt zijn woorden. Halverwege het seizoen (na zeventien wedstrijden) was PSV koploper in de eredivisie. Hoewel Ajax woensdagavond met 5-0 Fortuna Sittard versloeg, kan PSV donderdag - bij winst op Go Ahead Eagles - als 'winterkampioen' aan het kerstdiner beginnen.

Een paar maanden geleden hadden maar weinigen dat durven voorspellen.

Schmidt zelf in ieder geval niet, getuige zijn opmerking dat Ajax in zijn ogen tachtig procent kans maakt op de titel. Hij deed die uitspraak na de 5-0 nederlaag tegen de Amsterdammers en hield ook in de weken daarna vast aan de stelling dat de kans op een Eindhovens kampioenschap slechts twintig procent bedraagt.

Maar langzaamaan begint daarin verandering te komen. "Het is ondertussen wel iets meer geworden", glimlacht de Duitser. "We staan een punt voor op Ajax. Dat is niet veel, maar het is toch een punt."

Niets gestolen

Bovendien, zo benadrukt Schmidt, heeft PSV de punten niet gestolen. "We hebben onze punten behaald met goed spel. Van de zeventien duels hebben we er vier niet gewonnen. De rest hebben we allemaal terecht gewonnen."

"En dat in moeilijke tijden, want we hebben wel wat problemen met blessures gehad. Maar goed, we gaan het zien in de komende zeventien wedstrijden."