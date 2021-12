Bezeten Van Nistelrooij droomt over PSV 1: 'Achteraf ben ik Hiddink dankbaar'

Bezeten Van Nistelrooij voelt zich senang als trainer en droomt over PSV 1 - NOS

Het klinkt gek uit de mond van iemand die kampioen werd in Engeland, Spanje en Nederland en die in totaal ruim driehonderd doelpunten maakte voor clubs als Real Madrid en Manchester United. Van Nistelrooij leefde voor doelpunten, maar hij merkte ook dat het leven als topspits een eenzaam bestaan was. Klein wereldje "Dat is zo'n klein wereldje. Ik was zo gefocust op doelpunten. Ik merk nu dat je als trainer te maken hebt met een hele groep. Met een hele staf. Met een hele club. Dat vind ik leuker." Van Nistelrooij bouwde zijn voetbalcarrière stap voor stap op. Via FC Den Bosch, sc Heerenveen en PSV bereikte hij uiteindelijk met Manchester United en Real Madrid de absolute top. Ook als trainer kiest hij voor de geleidelijke weg.

Ruud van Nistelrooij als speler van Manchester United - ANP

Inmiddels is hij al acht jaar bezig om het vak in de vingers te krijgen. Hij doorliep de trainerscursus van de KNVB, ging als trainer aan de slag in de jeugdopleiding van PSV en werkte daarnaast als assistent bij het Nederlands elftal. Als een spons probeert de leergierige Van Nistelrooij alles in zich op te nemen. Er zijn immers genoeg voorbeelden van oud-voetballers die er achteraf gezien nog niet klaar voor waren. Die fout zal Van Nistelrooij niet maken. "Ik merk aan mezelf, onafhankelijk van de minder goede of goede verhalen, dat ik dit nodig heb. En dus doe ik het zo." Niveau van spelers Marco van Basten is misschien wel het beste voorbeeld van een oud-voetballer die te vroeg is ingestapt als trainer. Hij had niet alleen moeite met de spanning die gepaard ging met het vak, maar hij ergerde zich ook aan het niveau van zijn spelers. Heeft Van Nistelrooij daar eigenlijk last van? "Ik kan daar wel mee overweg. Ik heb daar geduld in. Ik ben met jongere jeugd begonnen. Steeds wat ouder. Daar kan je ook niet van verwachten dat ze meteen het niveau van Real Madrid halen."

Ruud van Nistelrooij als trainer tijdens FC Dordrecht-Jong PSV - Pro Shots

Met Louis van Gaal, Alex Ferguson en Fabio Capello heeft hij onder toptrainers gevoetbald en van iedereen heeft hij wat opgestoken. Eentje springt er echter bovenuit voor Van Nistelrooij. Bij het noemen van de naam Bobby Robson, zijn trainer bij PSV, verschijnt een grote glimlach op zijn gezicht. "Als je het hebt over een manager, iemand die je kan inspireren en motiveren, is het Sir Bobby", kijkt de inmiddels 45-jarige Van Nistelrooij terug. Maar er zijn meer trainers die hem hebben geïnspireerd. Guus Hiddink bijvoorbeeld. "Door Guus ben ik dit vak verder gaan ontdekken. Hij zei: jij wordt mijn assistent (bij het Nederlands elftal, red.), maar dan doe je wel de opleiding coach betaald voetbal. Dat heb ik toen maar gedaan. Achteraf ben ik hem daar dankbaar voor."

2014: Ruud van Nistelrooij en Guus Hiddink dollen met elkaar op een training van Oranje - ANP

Waar Hiddink een trainer was die geen moeite had om zo nu en dan de teugels te laten vieren, kan Van Nistelrooij het moeilijk loslaten. In 'Ruuds database' houdt hij alle oefeningen bij die hij op een training doet. Van Nistelrooij is een bezeten trainer, een freak. Maar hij ziet ook dat het belangrijk is om zo nu en dan afstand te nemen. "Ik denk dat ik Guus even moet bellen voor advies dan", zegt hij lachend. "Kijk, het is een vak dat je gewoon bezighoudt. Maar het is de kunst om het ook af en toen aan de kant te zetten." Dromen over PSV 1 Van Nistelrooij heeft overduidelijk passie voor het trainersvak. Hij werkt aan zijn tekortkomingen, kiest voor de geleidelijke weg én steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken. "Ik wil zo goed mogelijk worden. Ik ben in de eerste divisie begonnen als speler. Ik ben daarin ook een bepaalde weg gegaan om mijn max te vinden. Ik wil die uitdaging nu als trainer ook weer aangaan. Ik hoop ooit, en dat is de droom die ik nu heb, PSV 1 te mogen trainen."