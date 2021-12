Alleen nog code oranje voor wegverkeer in het noordoosten

De gladheid is in de meeste provincies voorbij. Code oranje van het KNMI geldt alleen nog voor Overijssel, Drenthe en Groningen. Eerder vanochtend gold de waarschuwing voor alle provincies boven de grote rivieren.

Weerplaza schrijft dat ten zuiden van de lijn Flevoland-Achterhoek de grootste problemen voorbij zijn, doordat het droog is geworden. In het westen is de temperatuur van het wegdek inmiddels boven nul.

Weerman Roland van de Zwaag van RTV Drenthe zag eerder vanmorgen ook een positieve kant aan de ijzel. "Er trekt lichte regen over Drenthe, die meteen verandert in ijzel en als je goed luistert buiten, kun je soms ook ijsregen horen. Dat zijn heel kleine bevroren regendruppeltjes die als korreltjes naar beneden vallen. Dat is een heel mooi geluid. IJsregen heb je meestal aan het eind van een vorstperiode."

De ANWB zag vanmorgen met name op snelwegen in het Gooi meer ongelukken dan normaal. Op de A6 is tussen Muiderberg en Almere de maximumsnelheid tijdelijk teruggebracht naar 50 kilometer per uur. Ook op andere plaatsen adviseert Rijkswaterstaat de snelheid te matigen omdat het glad kan zijn.

In de provincie Flevoland was het glad op de Gooiseweg tussen Almere en Zeewolde. Meerdere auto's belandden in de berm. Een van de auto's eindigde na een glijpartij op de kop in een greppel. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.