Acteur James Franco geeft seks met studentes toe in #MeToo-zaak

Acteur James Franco heeft na jaren van stilte rond zijn #MeToo-zaak toegegeven dat hij seks heeft gehad met studentes van zijn eigen acteerschool. In 2017 meldde de Los Angeles Times dat vijf vrouwen Franco hadden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Twee jaar later volgde er een rechtszaak die twee van de vrouwen aanspanden wegens seksueel misbruik. Ze stelden dat Franco zijn rol als docent misbruikte om de vrouwen expliciete seksscènes te laten oefenen.

Hij zegt nu in een Amerikaanse podcast dat hij als docent inderdaad seks heeft gehad met enkele studentes. "Ik heb niet met vrouwen uit die specifieke klas geslapen, maar in mijn rol als docent heb ik in die jaren wel seks gehad met studentes, en dat was fout." Hij voegt daaraan toe dat hij de acteerschool niet was begonnen om vrouwen te verleiden tot seksuele handelingen. Franco won in 2018 een Golden Globe voor zijn rol in The Disaster Artist en werd eerder met 127 Hours voor een Oscar genomineerd.

'Kon niet helder nadenken'

Hij verklaart in The Jess Cagle Podcast dat hij op dat moment niet inzag dat er een machtsverschil was tussen hem en zijn studenten. "Ik dacht toen: als het met wederzijds goedvinden is, dan is het oké. Ik kon toen niet helder nadenken." Nadat hij gesprekken daarover had gevoerd met andere mensen, kwam hij tot inkeer.

Franco doet verder de bekentenis dat hij jarenlang leed aan een seksverslaving. "'Scoren' bij vrouwen zorgde bij mij voor een grote ego-boost. Het probleem is dat je, zoals met elke andere drug, daar nooit genoeg van krijgt." Hij zegt ook dat hij nooit trouw kon blijven aan zijn partners en dat hij uiteindelijk veel mensen pijn heeft gedaan met zijn gedrag. Franco zegt dat hij al jaren veel werk erin steekt om dat probleem te verhelpen.

In de #MeToo-zaak werd eerder dit jaar een schikking getroffen voor 2,2 miljoen dollar. Het geld wordt verdeeld onder de getroffen studentes van Franco.