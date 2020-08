'Homogerelateerd geweld in asielzoekerscentra wordt nauwelijks aangepakt'

Nog steeds wordt homogerelateerd geweld in asielzoekerscentra niet goed aangepakt. Volgens voorzitter Kortekaas van de Stichting LGBT Asylum Support moeten er nu snel aparte, veilige opvangplekken voor lhbti-asielzoekers komen. Hij heeft een brandbrief naar staatssecretaris Broekers-Knol gestuurd.

"Sinds juni hebben we al zestig meldingen over geweld tegen lhbti'ers in asielzoekerscentra gekregen. Die hebben we doorgestuurd naar een meldpunt, maar daar verder niets over gehoord", zei Kortekaas in het NOS Radio 1 Journaal. Trouw heeft een inventarisatie gemaakt van geweld in azc's en ook daaruit blijkt dat de aanpak van homogerelateerd geweld faalt.

Als dieptepunt noemt Kortekaas een incident begin deze maand in het azc in Gilze. Een Nigeriaanse vrouw had haar vriendin op bezoek, een bewoonster van een azc in Friesland. Er ontstond ruzie met een Nigeriaans heterostel, dat de twee uitschold voor "stomme lesbiennes". De leiding werd erbij geroepen, maar die kon niet voorkomen dat de bezoekende vrouw werd overgoten met kokend water door de vrouw van het heterostel.

Op dieptepunt beland

"We zijn al sinds 2016 met de staatssecretaris in gesprek over aparte units voor lhbti-asielzoekers. Want dat werkt, vooral voor transgenders. Wij willen dat elk azc verplicht zo'n unit heeft", zegt Kortekaas. "We snappen niet waarom het nog steeds geen beleid is om elk azc te verplichten een lhbti-unit te hebben. We zijn op een dieptepunt beland."

In asielzoekerscentra die wel zo'n unit hebben, verdwijnt de aparte ruimte vaak weer en worden er ook hetero's geplaatst. Dat heeft met ruimtegebrek te maken. "Maar je kunt toch niet tegen die andere bewoners zeggen dat dan de regenboogvlag van de muur moet?", zegt Kortekaas.

De Stichting LGBT Asylum Support pleit ook voor meer voorlichting. "We hebben bij azc's borden geplaatst met een uitleg over artikel 1 van de Grondwet." Dat artikel verbiedt discriminatie. "Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers was daarbij heel welwillend", zegt Kortekaas. "Maar er is echt een bredere campagne nodig."