Barcelona bevestigt: Schreuder en Larsson zijn Koemans assistenten

Ronald Koeman heeft bij FC Barcelona de assistenten gekregen die hij wilde: Alfred Schreuder en Henrik Larsson. Ook zij tekenden een contract tot medio 2022 in Camp Nou.

Koeman en Larsson speelde nog samen bij Feyenoord tussen 1995 en 1997. De 48-jarige Zweed kwam later in zijn carrière ook uit voor Barcelona, waar hij nu - 23 jaar later - dus weer terugkeert.

Als coach was hij in Zweden werkzaam bij Falkenberg en Helsingborg. Bij die laatste club werd hij in 2019 ontslagen.

Schreuders voornaamste rol: veldtrainer

Ook Schreuder was beschikbaar. Hij werd eerder dit seizoen op straat gezet door het Duitse Hoffenheim. Daarvoor was de 47-jarige Barnevelder assistent-trainer bij Ajax toen de halve finales van de Champions League werden bereikt.

Eerder deze week sprak Koeman al over Schreuder: "Ik was op zoek naar een veldtrainer en wist dat de spelers bij Ajax (zoals Frenkie de Jong, die nu ook bij Barcelona zit) altijd zeer positief over hem waren. Hij heeft heel veel ideeën."