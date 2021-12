Kluivert schiet Nice naar overwinning, PSG verliest punten bij Lorient

OGC Nice is in de Franse competitie door een zege op Lens opgeklommen naar de tweede plaats, dankzij twee assists van Pablo Rosario en een winnende goal van Justin Kluivert. Koploper Paris Saint-Germain morste twee punten op bezoek bij FC Lorient, maar heeft nog altijd dertien punten voorsprong op de nummer twee.

Lens kwam op bezoek in Nice nog wel op voorsprong door een goal van Arnaud Kalimuendo-Muinga, maar na rust draaide de Zuid-Franse ploeg de zaken op. Mario Lemina maakte op aangeven van Rosario na ruim een uur de gelijkmaker. En even later stond voormalige PSV'er stond ook aan de basis van het winnende doelpunt van Kluivert, die in de korte hoek de 2-1 binnenschoot.

Calvin Stengs (ex-AZ) bleef de hele wedstrijd op de reservebank.