Ajax in ieder geval voor één dag weer koploper, maar PSV speelt donderdag nog

De geblesseerde Lisandro Martínez en Edson Álvarez ontbraken bij Ajax en werden vervangen door Devyne Rensch en Davy Klaassen.

In de beginfase bakte de landskampioen er niet veel van en zorgde Fortuna voor het eerste gevaar. Remko Pasveer moest zich strekken na een verraderlijke uithaal van George Cox. Ajax-trainer Erik ten Hag was zichtbaar ontevreden over het eerste kwartier, maar zag zijn ploeg via Daley Blind in de veertiende minuut toch op voorsprong komen.

De verdediger zette de aanval zelf op met een prachtige opening op Dusan Tadic en maakte het uiteindelijk zelf in twee instanties af. Het was de vraag of de bal bij de pass van Tadic niet over de achterlijn was gegaan, maar de VAR oordeelde van niet.