MH17-verdachte noemt 'zogenaamde' rechtbank 'niet legitiem'

De mannen waren daarmee verantwoordelijk voor de inzet van de Buk, meent het OM, ook al waren ze niet degenen die op de knop drukten. "Het zijn functionele plegers", legt Van Boetzelaer uit. "Ook als je het niet zelf gedaan hebt kan je als dader verantwoordelijk gehouden worden. Het was de strijd die zij voerden, zij hadden op dat moment behoefte aan die Buk want ze wilden vliegtuigen die hoger vlogen uit de lucht schieten."

Ten tijde van de ramp met de MH17 hadden de vier verdachten, drie Russen en een Oekraïner, sleutelposities binnen de rebellengroepen die vochten in het oosten van Oekraïne, de plek waar het vliegtuig neerstortte. Volgens het OM regelden zij de Buk-raketinstallatie waarmee vlucht MH17 is neergeschoten.

Hij en twee andere verdachten laten zich in het proces niet verdedigen door advocaten. "Ik volg het verloop van dit proces helemaal niet", zegt Girkin. "Ik erken de legitimiteit van deze rechtbank niet voor mijzelf of mijn kameraden."

Girkin is niet verbaasd over de uitspraak, zegt hij telefonisch tegen Nieuwsuur. "Ik had niet anders van deze zogenaamde rechtbank in Nederland verwacht."

De advocaten van de enige verdachte die zich wél laat vertegenwoordigen, Oleg Poelatov, zijn niet te spreken over de strafeis. Een deel van het bewijs en een aantal ontlastende getuigenverklaringen kregen te weinig aandacht van het OM, zeggen ze.

De advocaten vinden bovendien dat het OM zaken noemt die "heel ver van de realiteit" af staan. Zo is er volgens de advocaten geen sprake van "een hecht samenwerkende dadergroep die handelde uit eigen belang en gericht was op geweldsmisdrijven tegen luchtvaartuigen", zoals het OM de verdachten omschrijft. Advocaat Boudewijn van Eijck: "Het OM neigt zich heel erg te richten op wat goed valt in de publieke opinie."

Van Boetzelaer benadrukt dat het volgens het OM wel degelijk vaststaat dat de mannen al langer met elkaar samenwerkten en al eerder bezig waren met het neerhalen van vliegtuigen. "Die vliegtuigen hebben we allemaal genoemd in het requisitoir."

Dat het tijdens de ramp oorlog was in Oost-Oekraïne, is geen strafverminderende omstandigheid, zegt ze. "Het was een oorlog die zij daar niet hadden mogen voeren. Het waren geen reguliere militairen. Er was geen staat onder wiens verantwoordelijkheid zij vochten en ze hielden zich niet aan het oorlogsrecht. Ze moeten berecht worden als gewone burgers en die mogen geen geweld plegen."

'Proces van belang voor waarheidsvinding'

De verdediging van Poelatov komt in maart aan het woord in de rechtszaak. Voor het einde van volgend jaar komt er een uitspraak. Maar Rusland ontkent iedere verantwoordelijkheid en zal de verdachten waarschijnlijk niet uitleveren.

"Zeg nooit nooit", zegt Van Boetzelaer. "En dit proces is ook van belang voor de waarheidsvinding die voor de vele nabestaanden van belang is om weer stappen verder te kunnen zetten. We kunnen als maatschappij zulk geweld niet zomaar voorbij laten gaan."