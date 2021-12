Kleermaker stunt tegen oud-finalist Whitlock, ook 'tamme' Van Duijvenbode wint

De nervositeit bij beide spelers was gedurende de partij voelbaar in Ally Pally. Een voorsprong had op beide spelers een verlammende werking, waardoor de legs lang en onvoorspelbaar werden.

Kleermaker won de eerste set, verzuimde om ook de tweede te winnen, maar klaarde de klus daarna zonder in de problemen te komen. De 30-jarige Harderwijker treft in de derde ronde de Engelsman Joe Cullen, die woensdagmiddag Jim Williams versloeg.

Van Duijvenbode, die terugkwam van van een 2-1 achterstand in sets, krikte halverwege de vijfde set zijn niveau op en legde daarmee de basis voor de winst. Koltsov, die in de eerste ronde Jermaine Wattimena had uitgeschakeld, bleef daarentegen achter de feiten aanlopen.

"Ik had geen concentratie. Ik was gewoon heel tam", verklaarde Van Duijvenbode zijn wisselvallige optreden. "Ik denk nooit te makkelijk over een wedstrijd, maar ik kon me er gewoon niet inbijten. Ik heb geen idee waar het aan lag. Ik heb dit nog nooit gehad."