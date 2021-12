Verstappen na historische wereldtitel uitgeroepen tot Sportman van het Jaar

Wereldkampioen Max Verstappen is uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Verstappen veroverde anderhalve week geleden na een krankzinnige ontknoping als eerste Nederlander de wereldtitel in de Formule 1 door Lewis Hamilton voor te blijven. Bij de verkiezing voor de Nederlandse eretitel dolven olympisch kampioenen Harrie Lavreysen en Niek Kimmann het onderspit. Verstappen was zelf niet aanwezig op het NOS | NOC*NSF Sportgala. Zijn vader Jos, die hem van jongs af aan begeleidde naar zijn grote successen, nam de prijs in ontvangst. "Max is onderweg naar vakantie, welverdiend. Hij was wel moe, het was een zwaar jaar. Na het behalen van de wereldtitel kwamen er toch heel veel emoties los. Ook afgelopen week, hij moest nog heel veel doen. Hij is blij dat hij nu op vakantie is. Hij heeft het nu echt nodig", aldus Verstappen senior.

Tien grand prix-zeges In Abu Dhabi maakte de 24-jarige Verstappen in zijn zevende Formule 1-seizoen een einde aan de jarenlange dominantie van Hamilton en Mercedes. Na een zeldzaam spannend seizoen, waarin de Nederlander tien grand prix-zeges boekte, viel de beslissing pas in de allerlaatste race. Ruim vijf miljoen Nederlanders zagen Verstappen in de Red Bull geschiedenis schrijven nadat hij zijn Britse rivaal in de allerlaatste ronde had ingehaald met snellere banden.

Jos en Max Verstappen na de laatste race in het wereldkampioenschap - Pro Shots

BMX'er Kimmann en baansprinter Lavreysen hadden al verwacht dat ze vooral "voor de gezelligheid" bij het Sportgala aanwezig zouden zijn. "Heel Nederland heeft met hem meegeleefd", zei Kimmann eerder deze week over Verstappen. "Ik denk dat geen Nederlander kan tippen aan wat hij gedaan heeft. Misschien dat we in andere jaren een kans zouden maken op deze prijs, maar nu denk ik niet." Olympische titels Kimmann veroverde afgelopen jaar olympisch goud en de wereldtitel op de BMX. Lavreysen werd olympisch kampioen sprint en teamsprint. Op de keirin pakte hij olympisch brons. Bij de wereldkampioenschappen in 2020 én 2021 veroverde Lavreysen drie keer goud (sprint, keirin en teamsprint). Lavreysen werd eerder op de avond met de teamsprinters wel gekroond tot Sportploeg van het Jaar. Bij het Sportgala werd ook uitgebreid stilgestaan bij de prestaties en gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar op sportgebied. Bekijk de video's hieronder.

In 2016 werd Verstappen ook uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. In dat jaar werd hij op 19-jarige leeftijd de eerste Nederlander die een grand prix op zijn naam schreef.