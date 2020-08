Belgische agent 'schaamt zich' voor Hitlergroet bij omstreden politie-optreden

De destijds 22-jarige inspecteur van de luchtvaartpolitie bracht tijdens het incident lachend de Hitlergroet. "Mijn cliënt ontkent dat ze racistische bedoelingen had", zegt haar advocaat tegen HLN . De agent dacht dat Chovanec hen uitmaakte voor fascisten. "Op dat ogenblik en in die context dacht ze dat die Hitlergroet grappig was. Fout natuurlijk, maar dat beseft ze zelf ook."

Beelden van het omstreden politieoptreden uit 2018 doken woensdag op. In een cel op de luchthaven van Charleroi kreeg Jozef Chovanec onder meer een doek over zijn hoofd gedrukt. Een agent zat 16 minuten boven op hem. Chovanec raakte in coma en overleed enkele dagen later.

De Hitlergroet brengen was een fout grapje op een gespannen moment, zegt de advocaat van een Belgische agent in het schandaal over de hardhandige aanpak van een Slowaakse arrestant die hem uiteindelijk fataal werd. "Ze geneert zich", citeert de Vlaamse nieuwssite HLN de advocaat.

De advocaat benadrukt dat Chovanec "in alle staten was" en dat de sfeer extreem gespannen was. Voor het omstreden politieoptreden had de man tot bloedens toe zijn hoofd tegen de celdeur geslagen. De agenten probeerden hem tot bedaren te krijgen, maar de Slowaak zou zich hevig hebben verzet.

"Die sterke man in bedwang houden: dat was enorm ingewikkeld. Ik snap dat de beelden choquerend kunnen overkomen, maar de politie had de beste bedoelingen", zegt de advocaat. Hij staat een aantal van de betrokken politiemensen bij.

Mogelijk ontslag

De jonge inspecteur is vooralsnog de enige die is overgeplaatst naar een andere functie. Een tuchtonderzoek zal bepalen of de groep agenten wordt ontslagen. Gisteren deed het hoofd van de luchtvaartpolitie een stap opzij vanwege het schandaal. Hij verwijt het zichzelf dat hij de beelden van het incident nooit eerder had gezien.

De jonge agent heeft veel spijt van het brengen van de fascistische groet. "Maar die man is niet gestorven door dat gebaar", zegt haar advocaat.

Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de Slowaak loopt nog. De beelden van het politieoptreden doken pas op nadat de vrouw van het slachtoffer ermee naar de pers was gestapt.