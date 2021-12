Inreisbeperkingen 'grote klap' voor toerismesector Oostenrijk

Nederlanders, Denen, Noren en Britten moeten zich vanaf zaterdag als ze geen boosterprik hebben gehad in Oostenrijk laten registreren, een negatieve PCR-test laten zien en na aankomst tien dagen in quarantaine. Ook besloot het land de avondklok een uur eerder, vanaf 22.00 uur, te laten ingaan.

"Een grote klap voor de toeristische sector", reageert de Tiroler gouverneur Günther Platter, "maar het gaat ook om de veiligheid in Oostenrijk en dat moet geaccepteerd worden". Als vertegenwoordiger van Tirol stemde hij samen met de deelstaten Salzburg en Vorarlberg tegen de vervroegde avondklok. De ervaringen vorig jaar hebben volgens deze deelstaten aangetoond dat de maatregel contraproductief werkt omdat mensen dan thuis bij elkaar gaan zitten, waar geen controle is op het naleven van de coronaregels.

Verschillende regio's in Tirol worden door de maatregelen zwaar getroffen. Zo komen er in het Zillertal veel Nederlanders en in het Ötztal en op de Arlberg veel Britten. De woordvoerder van de kabelbaan en lid van de Nationale Raad Franz Hörl spreekt van een "enorme tegenvaller" voor het toerisme. Ondanks de afwezigheid van deze toeristen blijven de skigebieden wel open, zegt hij.

Wintersporters uit Nederland reageren verschillend op de nieuwe maatregel: de een legt zich erbij neer, de ander wil zo snel mogelijk vertrekken: