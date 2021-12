Sifan Hassan, atletiekkoningin van Tokio, verkozen tot Sportvrouw van het Jaar

De 28-jarige atlete was naar Japan afgereisd met de loodzware missie om drie medailles te veroveren op drie individuele afstanden. Daar slaagde ze glansrijk in. Hassan veroverde goud op de 5.000 en de 10.000 meter. Op de 1.500 meter snelde ze naar het brons.

Hassan was afgelopen zomer de Nederlandse atletiekkoningin van de Olympische Spelen in Tokio.

Tweevoudig olympisch kampioene Sifan Hassan is voor de tweede keer op rij verkozen tot Sportvrouw van het Jaar. De atlete kreeg bij het NOS | NOC*NSF Sportgala meer stemmen dan olympisch kampioene tijdrijden Annemiek van Vleuten en shorttrackster Suzanne Schulting, die dit jaar vijf wereldtitels veroverde.

De voorgeschiedenis maakte de prestatie van Hassan nog knapper. Ze liep voor haar eerste race, de serie van de 5.000 meter, een spierblessure aan haar been op. Dat zorgde voor veel stress bij de atlete, die erop gebrand was om drie keer goud te winnen.

Drie medailles op drie individuele afstanden: sinds 1988 was dat niet meer gepresteerd op de Spelen. Hassan werd dan ook alom geprezen. De BBC noemde haar 'de allerbeste'.

"Ik ben echt hartstikke, hartstikke blij met deze prijs. Het was een bijzonder jaar voor mij. Ik heb een fantastisch jaar gehad met de Olympische Spelen. Mijn droom om drie afstanden te lopen is uitgekomen", aldus Hassan, die zich goed voelt en geen corona-gerelateerde klachten heeft.

Hassan had graag bij het Sportgala aanwezig willen zijn, maar vanochtend testte ze positief op het coronavirus. Daarom reageerde ze via een videoverbinding.

Ook haar optreden in de serie van de 1.500 meter was memorabel. In de slotronde kwam Hassan ongelukkig ten val, maar ze krabbelde snel op en won de race na een indrukwekkende sprint.

Haar prestaties leverden Hassan in oktober ook al de titel van beste Europese atlete van 2021 op. Eerder deze maand greep ze voor het derde jaar op rij naast de eretitel van wereldatlete van het jaar. Die prijs ging naar de Jamaicaanse sprintster Elaine Thompson-Herah, die drie keer olympisch goud won in Tokio.