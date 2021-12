Teamsprinters en bondscoach Hugo Haak zijn Sportploeg en Coach van het Jaar

De baansprinters zijn bij het NOS | NOC*NSF Sportgala verkozen tot beste Sportploeg van de laatste twee jaar. Olympisch kampioenen Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Matthijs Büchli kregen meer stemmen dan de hockeyvrouwen en de mannen dubbelvier, die in Tokio ook olympisch goud veroverden. Ook Hugo Haak, die vorige maand zijn afscheid bij de KNWU aankondigde, viel in de prijzen. De 30-jarige bondscoach van de baansprinters werd net als in 2019 uitgeroepen tot Coach van het Jaar. Overal waar de Nederlandse 'bullet train' de afgelopen jaren aan start stond, waren ze de torenhoge favoriet. Die status maakten ze op het belangrijkste moment ook waar. In de olympische finale lieten Van den Berg, Hoogland en Lavreysen geen spaan heel van de Britten.

Verkiezing live te zien Het NOS | NOC*NSF Sportgala 2020-2021 vanavond tot 22.05 uur live te zien op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO 1. Het evenement is ook te volgen op de radio via NOS Langs de Lijn.

Sinds Haak in 2018 - vlak na het einde van zijn eigen topsportcarrière - aan het roer kwam, regende het successen op de baan. In 2018 werden de baansprinters ook verkozen tot beste sportploeg, want toen was het viertal ook al oppermachtig. Sinds november 2017 is Nederland ongeslagen op de teamsprint. Haak was niet alleen de man achter de talloze overwinningen van de teamsprinters. Onder zijn hoede groeiden Lavreysen en Hoogland ook uit tot de beste baansprinters ter wereld, met de olympische finale tussen de twee pupillen als absoluut hoogtepunt. Bovendien loodste hij Shanne Braspennincx in Tokio naar een verrassende keirintitel.

Blijdschap bij Hugo Haak - ANP

De honger naar succes bleek ook na Tokio nog niet gestild bij de teamsprinters. Bij de WK in Roubaix veroverden ze de vierde wereldtitel op rij. En ze willen nog meer. Het grote doel is om tot en met de Spelen van Parijs in 2024 geen wedstrijd te verliezen. Dat moeten de baansprinters dan wel doen zonder Büchli, die op grote toernooien meestal alleen de eerste ronde voor zijn rekening nam. Hij heeft de ploeg inmiddels verlaten en gaat verder op de weg. Haak neemt afscheid De afgelopen twee jaar was het niet alleen goud wat er blonk bij Haak. In 2020 kampte hij met een burn-out. Zijn onervarenheid als coach bracht hem soms aan het twijfelen. "Wat doe ik wat zo bijzonder is?", vroeg hij zich af. Na de grote successen in Tokio besloot Haak om zijn onderbuikgevoel te volgen. Hij vond dat hij zich niet meer voor de volle honderd procent kon geven. Zijn teller als Oranje-bondscoach blijft steken op 26 titels op internationale toernooien.

De titels onder Hugo Haak - NOS

Ook de hockeyvrouwen en de mannen dubbelvier kunnen terugkijken op een succesvol jaar. De hockeysters wonnen het EK in eigen land en grepen in Tokio de olympische titel zonder een wedstrijd te verliezen. Ook roeiers Abe Wiersma, Dirk Uittenbogaard, Koen Metsemakers en Tone Wieten veroverden in Japan het goud. Bij de coaches waren ook atletiekcoach Laurent Meuwly (aanjager van de successen op de 400 meter-nummers) en Eelke van der Wal (bondscoach van de para-wielrenners) genomineerd.