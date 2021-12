Handbiker en triatleet Plat voor de derde keer Paralympisch Sporter van het Jaar

Jetze Plat is verkozen tot Paralympisch sporter van het Jaar. Bij het NOS | NOC*NSF Sportgala kreeg de dertigjarige para-wielrenner en para-triatleet voor de derde keer in zijn loopbaan de Jaap Eden uitgereikt. Plat kreeg van zijn collega-sporters en de vakjury meer stemmen dan rolstoeltennisster Diede de Groot en de vrouwen-rolstoelbasketbalsters, die ook genomineerd waren. "Jullie verdienen deze allemaal", zei Plat met de Jaap Eden-award in zijn handen tegen de andere genomineerden in zijn categorie. "Het kon alle kanten op. Ik vind het een hele eer dat ik 'm mag hebben. Eigenlijk zouden we deze trofee moeten opdelen in drie stukken." Olympische trilogie Voor Plat kwamen afgelopen jaar al zijn sportieve dromen uit. Bij de Paralympische Spelen in Tokio wilde hij drie keer goud winnen in vier dagen tijd. Dat lukte. Plat prolongeerde met groot machtsvertoon zijn olympische titel op de triatlon. En bij het handbiken veroverde de Nederlander goud op de tijdrit én in de wegwedstrijd, waar hij "iedereen naar de klote reed, inclusief zichzelf".

Ook bij de wereldkampioenschappen stond er geen maat op Plat. In het para-wielrennen greep hij voor de vierde keer de dubbel, door in de tijdrit en de wegwedstrijd het goud te pakken. Bij de WK para-triatlon veroverde hij voor de zesde keer op rij de wereldtitel. Plat is sinds 2015, toen hij voor het eerst wereldkampioen werd, ongeslagen als para-triatleet. Plat werd in 2017 en 2019 ook verkozen tot Paralympiër van het jaar.

Jetze Plat met een van zijn drie gouden medailles in Tokio - AFP

Bij de sportverkiezingen van dit jaar tellen niet alleen de prestaties uit 2021. Ook de resultaten uit 2020 worden meegewogen, omdat er vorig jaar vanwege het coronavirus geen Sportgala was. Voor Plat was 2020 een jaar met een flinke tegenslag. Hij zwaar geblesseerd aan zijn nek tijdens het motorcrossen, waarbij hij zijn nekwervel brak. In Japan was daar niets meer van te merken. "Het liefst houd ik deze vorm voor eeuwig vast", reageerde Plat na zijn derde gouden plak in Tokio.

De prijs voor het grootste Nederlandse sporttalent ging naar gewichtheffer Enzo Kuworge. In juni werd de 19-jarige Kuworge wereldkampioen gewichtheffen bij de junioren in de klasse boven de 109 kilogram. Die prestatie leverde hem een olympisch ticket op; Kuworge werd daarmee de eerste Nederlandse gewichtheffer op de Spelen in 53 jaar. Bij zijn olympische debuut eindigde hij als zesde in Tokio. Onder anderen skateboardster Keet Oldenbeuving (2019), Harrie Lavreysen (2017) en Max Verstappen (2014) gingen Kuworge voor als winnaar van de Young Talent Award.

Genomineerden Diede de Groot en de rolstoelbasketbalsters grepen naast de eretitel, maar ook zij hebben een bijzonder sportjaar achter de rug. De Groot behaalde in 2021 als eerste rolstoeltennisster een 'golden grand slam' door in het enkelspel de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, de US Open én de Paralympische Spelen te winnen. In Tokio veroverde ze ook goud in het dubbelspel, samen met Aniek van Koot. De basketbalvrouwen veroverden in Japan voor het eerst de olympische titel. Deze maand kwam daar nog een Europese titel bij. In aanloop naar het Sportgala spraken we met de rolstoelbasketbalsters. Bekijk de video hieronder.