Fris Feyenoord verslaat Heerenveen in Friese vrieskou

Feyenoord heeft de matige Klassieker vlot weggespoeld en kan met een goed gevoel de kerstdagen in. De Rotterdammers wonnen na een prima wedstrijd in de Friese vrieskou met 3-0 van sc Heerenveen.

Na de aantrekkelijke eerste helft stond Feyenoord met 2-0 voor. En gezien het aantal kansen had de voorsprong nog wel groter kunnen zijn. Zo redde keeper Xavier Mous in de beginfase knap op een kopbal van Linssen, een schuiver van Tyrell Malacia en even later op een schot van Guus Til.

Heerenveen liet pas na een klein half uur iets zien, met een knappe actie van Tibor Halilovic als hoogtepunt, maar keeper Justin Bijlow bracht redding.

Na ruim een half uur was het eindelijk raak voor Feyenoord: na een fijne combinatie met Orkun Kökçü en Bryan Linssen schoof Til zijn tiende competitiedoelpunt binnen, en dat op zijn verjaardag.