NEC stuurt Willem II met negende verlies op rij winterstop in

Magnus Mattson schatte een steekpassje van Jordy Bruin goed in en zette de slapende Willem II-defensie en de uitkomende doelman Timon Wellenreuther te kijk.

De kwakkelende Tilburgers waren voor rust van goede wil en zetten NEC af en toe behoorlijk onder druk. Toch zorgden de in vorm verkerende Nijmegenaren, die na eerdere recente uitzeges op SC Cambuur (beker) en Go Ahead Eagles (competitie) met een goed gevoel naar Tilburg waren gekomen, voor de openingstreffer.

Willem II kan zijn vrije val in de eredivisie maar niet stoppen. Trainer Fred Grim zag hoofdschuddend toe hoe zijn ploeg voor de negende keer keer op rij (inclusief de KNVB-beker) een nederlaag moest slikken. Dit keer was NEC de kwelgeest: 0-1.

In de tweede helft maakte Willem II niet de indruk het kalenderjaar alsnog positief te willen afsluiten. Sterker, Dirk Proper had halverwege de tweede helft voor 0-2 moeten zorgen, maar Wellenreuther hield Willem II in de race.

Geen positieve Tilburgse afsluiting

Het mocht uiteindelijk niet baten voor Willem II, dat de voorbije periode zijn verbluffende competitiestart (eind september bezette de club nog de tweede plaats) compleet heeft verspeeld.