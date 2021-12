Dumfries is op dreef en schiet Internazionale langs Torino

Koploper Internazionale heeft zijn zevende opeenvolgende zege in de Serie A geboekt, met Denzel Dumfries als matchwinner. De Nerazzurri rekenden in hun laatste wedstrijd voor de winterstop moeizaam af met middenmoter Torino: 1-0.

Dumfries liet andermaal z'n neusje voor de goal zien. De middenvelder, die eerder deze maand zijn eerste twee doelpunten voor Inter maakte, opende na een halfuur de score met een geplaatste schuiver met binnenkant voet.

Torino zette Inter in de eerste helft regelmatig onder druk en daar had de titelhouder het knap lastig mee. Inter, dat dit kalenderjaar een clubrecord vestigde met 104 goals, worstelde ook na rust. Maar mede dankzij de soeverein spelende Stefan de Vrij kwam de ploeg uit Milaan amper in de problemen.