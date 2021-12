Mentale welzijn scholieren verder onder druk: 'Ze worden apathisch'

Sinds de coronapandemie is het aantal leerlingen dat ondersteuning krijgt op de school met bijna 50 procent gestegen. Moonen: "We maken qua problematiek onderscheid tussen licht, middel en zwaar en we ondersteunen nu in verhouding meer leerlingen die middel en zwaar hebben." En hoewel het om kleine aantallen gaat, ziet ze meer leerlingen met eetstoornissen, somberheid of depressie en automutilatie.

"Iedere keer als er een persconferentie voor de deur staat is het bij ons spitsuur", vertelt zorgcoördinator Femke Moonen van CSG Dingstede in Meppel. "Leerlingen zijn onrustiger en vragen zich af: wat voor consequenties heeft dit voor mij, komt er weer een verandering?"

Hoewel er al veel bekend is over de invloed van corona en de schoolsluitingen op de prestaties van scholieren, is er minder bekend over hun mentale welzijn. Dat onderzoeken is ingewikkelder; er moet dan in de periode vóór corona ook onderzoek naar sociaalemotionele aspecten zijn gedaan, en dat is vaak niet het geval.

In Limburg loopt sinds 2009 wel een onderzoek waarin ook de sociaalemotionele kant in kaart wordt gebracht. Daaruit bleek in augustus 2020 dat leerlingen van alle onderwijsniveaus lagere verwachtingen hadden over hun toekomst. Ze verwachtten bijvoorbeeld minder vaak hun diploma te halen. Na de zomer zette dit door, bleek uit onderzoek onder een andere groep leerlingen.

"We weten eigenlijk helemaal niet zoveel van de langetermijneffecten, omdat corona daarvoor nog te kort duurt", zegt hoogleraar Onderwijseconomie Trudie Schils van de Universiteit Maastricht.

Schils was bij de onderzoeken betrokken. Op korte termijn leken de gevolgen mee te vallen, zegt ze. "Maar naarmate de crisis langer duurt, zie je dat kinderen er meer moeite mee krijgen. En juist bij jongeren gaat het wringen als ze geen vooruitzichten hebben."