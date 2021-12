Blokhuis vindt manier om tóch overheidssteun aan Thialf te geven

Het stond even op losse schroeven, maar Thialf krijgt toch de overheidssteun waar de Tweede Kamer om had gevraagd. Dat schrijft scheidend staatssecretaris Blokhuis van Sport aan de Kamer.

Begin deze maand nam de Kamer een voorstel aan om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen zodat het schaatscomplex in Heerenveen voorlopig open kan blijven. De ijstempel kampt al lange tijd met financiële problemen.

Omzeilen

Enkele dagen na het Kamerbesluit, trapte staatssecretaris Blokhuis op de rem. Hij vreesde dat directe financiering in strijd was met Europese staatssteunregels en zei te gaan studeren op andere opties.

De staatssecretaris denkt nu de regels te kunnen omzeilen door het geld via de provincie Friesland beschikbaar te stellen aan Thialf. "Hiermee worden de eerder door mij geschetste potentiële staatssteunproblemen voorkomen."

De miljoen euro is nodig om achterstallig onderhoud weg te werken en het stadion klaar te maken voor het schaatsseizoen 2022-2023, schrijft Blokhuis. "Voor zover daarvan al sprake was, komt de Olympische voorbereiding van de schaatsploeg voor Peking niet in gevaar."

Kunstrijden

Dit voorjaar besloten sportkoepel NOC*NSF, schaatsbond KNSB, de gemeente Heerenveen en de provincie Thialf te ondersteunen, met een financiële impuls van 1,4 miljoen euro.

Ook liggen er plannen om de schaatshal financieel gezond te maken. Zo moet het stadion in de toekomst ook door andere takken van de schaatssport worden gebruikt. Schaatsbond KNSB wil bijvoorbeeld dat het stadion het nationale trainingscentrum voor kunstrijden wordt.