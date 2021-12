Twee keer per jaar een prik: 'Niet wenselijk, wel goed om op voor te bereiden'

De boostercampagne in Nederland komt langzaam maar zeker op gang. Alle 18-plussers die dat willen, moeten uiterlijk 7 januari een uitnodiging voor een derde prik hebben ontvangen (of tweede prik, in het geval van Janssen).

Maar wat gebeurt er daarna? Volgt een vierde, vijfde, misschien wel zesde bezoek aan de vaccinatielocatie? Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid zei gisteren in een Kamerdebat dat hij ervan uitgaat "dat we nog een aantal prikken te gaan hebben".

Wanneer de eerste eventuele volgende prik moet worden gezet, is nog onduidelijk, hoewel de bewindsman hintte op het tweede kwartaal van volgend jaar. Dan is naar verwachting een aangepast coronavaccin beschikbaar dat beter beschermt tegen de omikronvariant. "Zodra het beschikbaar komt, kopen wij het ook. Sterker nog, we hebben het al besteld", zei De Jonge. Hij zei ook nog dat alles erop is gericht "dat we in het tweede kwartaal in staat zijn om die nieuwe prik te zetten".

Effect boostercampagne

Of dat uiteindelijk ook nodig zal zijn is moeilijk te zeggen, benadrukken immunologen. "Dat is het lastige met vaccins: je weet pas achteraf hoe lang ze beschermen", zegt Marjolein van Egmond van het Amsterdam UMC. Volgens de immunoloog kunnen we pas iets zeggen over een volgende prik als meer bekend is over de effecten van de huidige boostercampagne, die nog maar net is begonnen.

"Gaat de hoeveelheid antistoffen na de derde prik net zo snel naar beneden als na een tweede prik?" vraagt ze zich onder meer af. "Of zorgt zo'n booster voor een langere bescherming? Dat maakt nogal wat uit. Dan zou een vierde prik misschien niet nodig zijn, of pas later."