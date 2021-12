In Maastricht worden mantelzorgers ingezet om thuiszorg te verlichten

Het ziekteverzuim in de thuiszorg en verpleeghuiszorg blijft stijgen. Ruim 10 procent van de medewerkers in deze branche was in de maand november ziek, meldt branchevereniging Actiz op basis van cijfers van verzuimdatabedrijf Vernet. In Maastricht zoeken ze naar oplossingen om te voorkomen dat het zorginfarct nog nijpender wordt.

Het UMC Maastricht en thuiszorgorganisatie Envida starten vandaag met een balie waar ze mantelzorgers en patiënten leren om zelf druppels in het oog aan te brengen na een staaroperatie. Relatief eenvoudig, zou je denken, maar deze handeling moet bij ouderen vier keer per dag worden uitgevoerd door een thuiszorgmedewerker.

Het is een ontwikkeling die past bij steeds meer zorg uit het ziekenhuis halen. Jaren geleden deden ze al een proef in het Maastricht UMC. Ze leerden er bijvoorbeeld patiënten hun eigen steunkousen te verwisselen. Zorgverzekeraar VGZ zag dat dat werkte en stak er een half miljoen euro in.

Drukte in ziekenhuizen en thuiszorg

Door de coronapandemie is de uitrol nu in een stroomversnelling geraakt. "Het is een oplossing voor nu en voor de toekomst", zegt Lisette Ars van thuiszorgorganisatie Envida. "Door corona hebben we het nu versneld opgepakt, omdat we minder over de vloer willen komen vanwege het besmettingsrisico en omdat ons ziekteverzuim zo hoog is."

Het ziekteverzuim, onderzocht door databedrijf Vernet, is in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg in een maand tijd gestegen van 8,7 procent naar 10,1 procent. In de ziekenhuizen was dit in de maand november 7,5 procent.

Marion van Mulekom, opleidingscoördinator bij het Maastricht UMC, legt uit dat veel patiënten langer dan nodig in het ziekenhuis blijven omdat er geen thuiszorg voor hen beschikbaar is. Dat terwijl de bezetting in de ziekenhuizen heel hoog is. "We trekken nu samen met de thuiszorg op. Zij geven bij ons aan waar ze het heel druk mee hebben, en daar spelen we op in."