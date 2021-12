Leegloop triatlonbond na misstanden gaat door: ook algemeen directeur vertrekt

De technisch directeur en hoofdcoach van de Nederlandse triatlonbond (NTB) waren al vertrokken en nu legt ook de algemeen directeur Rembert Groenman zijn taken neer. Dat blijkt uit een vijfstappenplan dat het interim-bestuur woensdag heeft geopenbaard.

Groenman zal nog tot 1 februari in dienst zijn van de NTB.

Begin november stapte ook al het bestuur van de triatlonbond op. Aanleiding daarvoor was een rapport over grensoverschrijdend gedrag op het nationaal trainingscentrum in Sittard.

Onderzoeksbureau Fijbes nam de gang van zaken in het trainingscentrum onder de loep. Daaruit bleek dat er binnen het topsportprogramma van de bond geen sprake was van sociale veiligheid.

"Onveilig is voor ons onacceptabel", reageerde Groenman destijds. "Er komen ruimhartige excuses aan de betrokken atleten. Vanaf vandaag gaan we aan het werk om dit in de toekomst te voorkomen."