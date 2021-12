NHL geeft ijshockeyspelers opnieuw niet vrij voor Winterspelen

De ijshockeyers uit de NHL, de hoogste ijshockeycompetitie in de Verenigde Staten en Canada, zullen niet meedoen aan de Winterspelen in Peking. De NHL weigert spelers af te staan omdat het speelschema in de eigen competitie vanwege corona te veel is verstoord.

Vijftig duels zijn al uitgesteld en de NHL is bang dat de competitie niet uitgespeeld kan worden met een olympische pauze van meerdere weken. Oorspronkelijk was er een onderbreking van drie weken in het speelschema ingecalculeerd tijdens de Winterspelen, die gehouden worden in Peking van 4 tot en met 20 februari.

Maar door corona-uitbraken is die onderbreking van de NHL niet meer haalbaar. De competitie is op dit moment al stilgelegd in verband met het oplopende aantal besmettingen en de oprukkende omikron-variant. Het plan is om de NHL na de Kerst te hervatten.