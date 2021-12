Ook Eerste Kamer kritisch op eigen rol in toeslagenaffaire

De Eerste Kamer heeft steken laten vallen bij het controleren van het beleid dat uiteindelijke leidde tot de toeslagenaffaire. Dat concludeert een onderzoekscommissie van Eerste Kamerleden.

De Senaat controleerde de wetgeving wel, maar had daarbij "onvoldoende aandacht voor de punten die er, achteraf gezien, het meest toe deden", staat in de zelfevaluatie. Volgens het rapport gaat het daarbij onder meer om "zorgen rondom wat tegenwoordig benoemd wordt als 'doenvermogen' van ouders" en de problemen bij de Belastingdienst.

Amper actie

Er werden zorgen geuit, maar als puntje bij paaltje kwam kregen wetsvoorstellen "het voordeel van de twijfel". Dat leidde ertoe dat de nadruk lag op fraudebestrijding en bezuinigingen "en veel minder op het menselijke aspect".

De Senaat kreeg signalen dat het misging bij de Belastingdienst, maar daarop volgde amper actie, schrijft de commissie. Zo kwamen brieven van burgers binnen over de complexiteit van het toeslagensysteem.

Een ander voorbeeld dat de onderzoekers noemen, was een rapport van de Nationale Ombudsman dat "de ontdekking van de toeslagenaffaire in gang heeft gezet". Dat rapport was de Eerste Kamer niet toegezonden, maar werd wel besproken in de media en de Tweede Kamer.

Snoeihard rapport

De Eerste Kamer is niet het eerste gremium dat de hand in eigen boezem steekt in de kinderopvangtoeslagenaffaire. Bijna een jaar geleden trad het kabinet af na een snoeihard rapport van een parlementaire ondervragingscommissie.

In dat rapport liet de Tweede Kamer zichzelf ook niet vrijuit gaan. De rechtspraak en Raad van State hebben ook geconcludeerd dat ze zelf fouten hebben gemaakt.

In de affaire met de kinderopvangtoeslagen moesten duizenden ouders ten onrechte geld terugbetalen - soms tienduizenden euro's - met grote financiële en sociale problemen als gevolg.