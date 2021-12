Wachtlijst maagverkleiningen loopt op, juist nu ze hard nodig zijn

Steeds meer mensen met ernstig overgewicht melden zich voor een maagverkleiningsoperatie bij obesitasklinieken. Het aantal aanmeldingen is sinds het begin van de coronacrisis met 15 procent toegenomen, omdat mensen met overgewicht kwetsbaarder zijn voor covid-19 en veel mensen daarom graag snel willen afvallen. Maar juist vanwege de coronapandemie kunnen die behandelingen niet doorgaan. Doordat de niet-kritieke zorg is afgeschaald komen mensen op een wachtlijst. Inmiddels staan daar 2000 mensen met obesitas op, en komen er honderden per maand bij. De maagverkleiningsoperaties kunnen niet doorgaan omdat er een zeer kleine kans bestaat dat iemand na afloop op de intensive care belandt. "Die kans is 1 op 1000, maar dat blijkt genoeg om de operaties af te blazen", zegt Kobus Dijkhorst, directeur van de Nederlandse Obesitas Kliniek.

De cijfers In Nederland heeft de helft van de volwassenen overgewicht (BMI van 25 of hoger). Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en vaker bij 50-plussers dan jongeren. Zo'n 14 procent heeft ernstig overgewicht, oftewel obesitas (BMI van 30 of hoger). Van de coronapatiënten die op de IC liggen, heeft 80 procent overgewicht en 40 procent obesitas, blijkt uit cijfers van het Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). De groep is dus oververtegenwoordigd op de IC's. Jaarlijks worden er zo'n 12.000 maagverkleiningsoperaties uitgevoerd, waarvan grofweg de helft door de Nederlandse Obesitas Kliniek.

De behandeling valt onder de zorg die kan worden uitgesteld zonder dat het (naar verwachting) tot permanente gezondheidsschade of verlies van levensjaren leidt. Dat beaamt Dijkhorst van de Nederlandse Obesitas Kliniek: "Maar het is wel zorgelijk omdat mensen nu gemotiveerd zijn om af te vallen. Ook is een coronabesmetting voor mensen met obesitas een stuk gevaarlijker." Buikvet werkt als een soort reservoir voor het virus, legt endocrinoloog Liesbeth van Rossum van het Erasmus MC uit. "De virusdeeltjes nestelen zich in het vetweefsel en veroorzaken allerlei ontstekingen. Daardoor is het immuunsysteem constant in staat van paraatheid en kan het zich niet richten op de coronavirusdeeltjes zelf." Veel leed Een maagverkleining kan dus veel leed voorkomen, maar het is niet de enige oplossing, benadrukt Van Rossum. Zo kunnen mensen met obesitas ook geholpen worden met gewichtsverminderende medicijnen en een "gecombineerde leefstijlinterventie", waarbij iemand geholpen wordt met gezonder leven. "Alle kleine beetjes helpen. Zelfs op één been staan tijdens het tandenpoetsen heeft zin." Esmé van Staden uit Gorinchem heeft al allerlei diëten geprobeerd om af te vallen, maar blijft kampen met overgewicht. Dat werd veroorzaakt door medicijnen die ze ging slikken vanwege een schildklierprobleem.

Esmé van Staden met haar zoontje - NOS