Oostenrijk voert vanaf zaterdag quarantaine in voor niet geboosterde Nederlanders

Nederlanders die naar Oostenrijk willen en geen boosterprik hebben gehad, moeten zich laten registreren, een negatieve PCR-test laten zien en na aankomst tien dagen in quarantaine. De maatregel geldt vanaf zaterdag. Zij die wel geboosterd zijn, moeten een negatieve PCR-uitslag overleggen, maar kunnen dan gaan en staan waar ze willen. Dat heeft de Oostenrijkse regering bekendgemaakt. Of er nog een inwerktijd geldt voor de booster om geldig te zijn, is niet duidelijk; daar wordt in ieder geval niets over gezegd. Streep door de wintersport Het besluit is een streep door de rekening van veel wintersporters. Voor de meesten blijven geen of maar een paar dagen over om te skiën. De Oostenrijkse toerismebranche is diep teleurgesteld. Het is niet bekend hoelang de maatregel gaat duren. Volgende week komt de speciale corona-adviesraad opnieuw bijeen, zegt correspondent Charlotte Waaijers. "Dan gaan ze opnieuw naar de nieuwste data kijken."

Ook andere landen De maatregel geldt ook voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Denemarken. In deze landen stijgt het aantal omikronbesmettingen zo snel dat de regering geen risico wil nemen. Hij gold al voor een aantal Afrikaanse landen. Oostenrijk heeft op dit moment meer dan 450 besmettingen met de omikronvariant geregistreerd. Ook in Nederland wordt omikron steeds dominanter. In Amsterdam is bijna de helft van de coronabesmettingen een besmetting met de omikronvariant. Het RIVM verwacht dat hij nog dit jaar dominant wordt in Nederland. Ook in de andere drie landen die op de Oostenrijkse lijst staan is de omikronvariant snel of nu al dominant.