De uitzending van 22 december

Het Openbaar Ministerie eist een levenslange gevangenisstraf tegen de vier verdachten in het MH17-proces. Zij zouden verantwoordelijk zijn voor het neerschieten van het passagiersvliegtuig in 2014 boven Oekraïne, waardoor alle 298 inzittenden om het leven kwamen.

OM over strafeis MH17

Boosteren van mensen die niet mobiel zijn

Mensen die graag een boosterprik willen, maar niet van huis kunnen omdat ze ziek of slecht ter been zijn. Het blijkt dat deze groep achterblijft met vaccineren. De vraag is dan ook: hoe komen zij aan een boostervaccinatie?