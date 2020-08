NK en EK wielrennen komende dagen live te zien bij de NOS

Volgende week zaterdag begint de Tour de France, maar in de week daarvoor zijn nog twee wielerevenementen live te zien bij de NOS: vanaf morgen de NK in Wijster en vanaf maandag de Europese kampioenschappen in het Franse Plouay.

De Nederlandse mannen hebben bij de EK met Mathieu van der Poel zeker een kanshebber voor het goud, maar met name bij de vrouwen staan er, met onder anderen Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen en Marianne Vos, veel kanonnen aan de start.

Programma NK wielrennen

Zaterdag, 15.30 uur: op NPO 3, NOS.nl en in de NOS-app zendt de NOS de wegwedstrijd voor vrouwen uit. Ze rijden zeventien rondjes van 7,3 kilometer op en rond de VAM-berg. Van Vleuten is de grote favoriet, maar let ook op Van der Breggen, Vos, Lucinda Brand, Chantal Blaak en Amy Pieters.