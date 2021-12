Lansink volgt Ehrens op als coach springruiters: 'Heeft enorme staat van dienst'

"Ik ben er ongelofelijk trots op dat Jos onze nieuwe bondscoach wordt", zegt Boelhouwer nu. "Hij heeft een enorme staat van dienst en gaat zijn ervaring en kennis als ruiter én coach inzetten voor de Nederlandse springsport. Ik heb er alle vertrouwen in dat Jos een belangrijke bijdrage gaat leveren op weg naar de Olympische Spelen van Parijs."

Ehrens werd na zestien jaar bedankt voor bewezen diensten, een optelsom van veel facetten. "Of zoals iemand het treffend omschreef: de prik is uit de cola", verwoordde directeur topsport Iris Boelhouwer het.

Jos Lansink is aangesteld als bondscoach van de Nederlandse springruiters. Daarmee heeft de paardensportbond KNHS snel doorgeschakeld na het ontslag van Rob Ehrens, ruim een maand geleden.

Lansink kende zijn hoogtepunt met het olympisch team door een gouden medaille te veroveren op de Spelen van 1992 in Barcelona. Sinds 2001 is Lansink voor België gaan rijden.

Zeven keer Nederlands kampioen

"Ik heb dan misschien de Belgische nationaliteit, maar ik blijf in mijn hart toch altijd een Nederlander en draag graag bij aan de successen van de Nederlandse springsport", aldus Lansink. "Ik ben graag en veel op de grote internationale concoursen en dit is een prachtige functie waar ik heel veel zin in heb."

De inmiddels 60-jarige Lansink werd in totaal zeven keer Nederlands kampioen en schreef eenmaal de Belgische titel op zijn naam. Als Nederlander won hij in 1994 met de hengst Libero H de wereldbekerfinale, in 2006 werd hij als Belg wereldkampioen met schimmel Cumano.

