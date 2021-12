Boezemvrienden Nageeye en Abdi doen mee aan marathon Rotterdam

Abdi Nageeye en Bashir Abdi doen op zondag 10 april mee aan de 41ste editie van de marathon van Rotterdam. De boezemvrienden kregen dit jaar wereldwijd aandacht, toen Nageeye zijn Belgische trainingsmaat naar het podium loodste op de Olympische Spelen in Japan.

Nageeye pakte zelf de zilveren olympische medaille, achter de Keniaanse winnaar Eliud Kipchoge. Die eerste plak voor Nederland op de marathon sinds 1980 was niet de enige topprestatie die Nageeye die dag leverde.

In de finale nam hij Abdi op sleeptouw door hem aan te moedigen en vlak voor hem te blijven lopen. De bemoedigende woorden en gebaren van Nageeye hadden succes, want Abdi eindigde als derde in Sapporo, waar marathon werd afgewerkt.

Van Somalië naar Europa

Beide atleten zijn geboren in Somalië en naar Europa gekomen om een nieuw leven op te bouwen. Waar Nageeye in Nederland terechtkwam, settelde Abdi zich in België.