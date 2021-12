Openbaar Ministerie eist levenslang tegen alle verdachten voor neerhalen MH17

"De verdachten hebben allesvernietigend, planmatig en onverschillig geweld gebruikt", zeiden de officieren van justitie vandaag in de rechtbank bij Schiphol. "De inzittenden zijn op brute wijze uit het leven gerukt. De levens van duizenden nabestaanden zijn getekend of zelfs verwoest."

Het Openbaar Ministerie eist een levenslange gevangenisstraf tegen de vier verdachten in het MH17-proces. Zij zouden verantwoordelijk zijn voor het neerschieten van het passagiersvliegtuig in 2014 boven Oekraïne, waardoor alle 298 inzittenden om het leven kwamen.

De verdachten hadden destijds sleutelposities binnen de rebellengroepen die vochten in het oosten van Oekraïne, de plek waar het vliegtuig neerstortte. "Oorlog is geen vrijbrief voor geweld", zei de officier van justitie. "De verdachten waren gewone burgers die geen enkele vorm van geweld mochten plegen."

Volgens de officieren van justitie hebben deze mannen de raketinstallatie besteld waarmee vlucht MH17 is neergeschoten. Zij regelden het transport van en naar Rusland en waren verantwoordelijk voor de inzet van het wapen, zegt het OM.

De verdachten bekleedden verschillende functies, maar werkten volgens het Openbaar Ministerie nauw samen om een vliegtuig uit de lucht te schieten. Daarom verdienen ze allemaal dezelfde straf, vond de officier van justitie. "Wij nemen het de verdachten ook zeer kwalijk dat ze geen enkele uitleg hebben gegeven en de ware toedracht probeerden te verhullen."

De afgelopen dagen heeft het OM al uiteengezet waarom de verdachten schuldig zijn aan het neerhalen van vlucht MH17. Omdat ze de aanval op een vliegtuig hadden gepland, zou ook sprake zijn van moord.

Bewijs komt onder andere uit afgeluisterde telefoongesprekken, getuigenverklaringen, foto's en filmpjes van het transport van de Buk-raket en zendmastgegevens die inzicht geven in waar de verdachten waren. Daarnaast is veel onderzoek gedaan naar de wrakdelen van het vliegtuig, waardoor vaststaat dat het toestel door een Buk-raket is geraakt.

Zwaar afweergeschut

Vermoedelijk was de aanval op het vliegtuig van Malaysia Airlines een vergissing. Uit onderschepte gesprekken blijkt dat de rebellen dachten dat ze een gevechtsvliegtuig hadden geraakt. "De verdachten hadden er rekening mee moeten houden dat hun Buk een burgervliegtuig zou kunnen raken", vindt het OM, ook omdat binnen hun gewapende groep bekend was dat het luchtruim niet gesloten was voor de burgerluchtvaart.

In de zomer van 2014 werd er in het oosten van Oekraïne zwaar gevochten tussen het regeringsleger en pro-Russische separatisten. De rebellen leden veel verliezen en zouden in Rusland om zwaar luchtafweergeschut hebben gevraagd. Rusland zou de Buk-raketinstallatie vervolgens hebben uitgeleend, al ontkent het land iedere betrokkenheid bij het conflict in Oekraïne.

192 Nederlanders omgekomen

Vlucht MH17 was op 17 juli 2014 onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur toen het toestel boven het strijdgebied werd neergeschoten. Bij de ramp kwamen 192 Nederlanders om het leven. Sindsdien doet een internationaal politieteam onderzoek. De zaak wordt behandeld door een Nederlandse rechtbank.

De verdachten verblijven vermoedelijk in Rusland, dat hen niet uitlevert. Slechts een van hen, Poelatov, laat zich bij de rechtszaak vertegenwoordigen door advocaten. Zij komen in maart aan het woord.