Tour-ploegen op scherp: bij twee coronagevallen moeten ze naar huis

Als twee renners of twee stafleden van een wielerploeg in de Tour de France-bubbel gelijktijdig positief testen of duidelijke symptomen hebben van het coronavirus, dan moet het hele team naar huis. Dat staat in de gezondheidsvoorschriften van organisator ASO.

Dus als Tom Dumoulin in de derde week van de Tour de gele trui draagt - met Parijs in zicht - en twee stafleden van Jumbo-Visma krijgen koorts, dan kan hij de eindzege vergeten zonder dat hij zelf positief heeft getest.

Wanneer er binnen een ploeg slechts een renner besmet is, zal alleen die renner uit de Tour worden gehaald.