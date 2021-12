Roglic verlengt zijn contract en gaat de tien jaar volmaken bij Jumbo-Visma

Wielerploeg Jumbo-Visma heeft het contract met Primoz Roglic, dat tot en met 2023 doorliep, opengebroken en met twee jaar verlengd. In 2025 zal de nu 32-jarige Sloveen tien jaar verbonden zijn aan de Nederlandse formatie.

In 2016 begon de voormalige skispringer zijn professionele wielerloopbaan bij Team Jumbo-Visma. Sindsdien heeft hij een imposante erelijst opgebouwd waarop onder meer vijftien etappezeges in de drie grote ronden staan, Luik-Bastenaken-Luik (2020) en sinds afgelopen zomer de olympische titel op de tijdrit.

Roglic won de laatste drie edities van de Vuelta a España, werd tweede in de Tour de France van 2020 en haalde in 2019 als nummer drie het podium van de Giro d'Italia. Dit jaar moest hij na een val opgeven in de Ronde van Frankrijk.