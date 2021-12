Ministerie moet een schadevergoeding betalen voor van de weg halen Stint

Kinderdagverblijven en de fabrikant van de Stint hebben recht op een schadevergoeding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het besluit van het ministerie om het vervoermiddel van de weg te halen. Dat heeft de Raad van State beslist in het hoger beroep dat het ministerie had ingesteld.

Wat de kinderdagverblijven betreft, geldt het recht op een schadevergoeding voor gebruikers van de 'lichte' Stints met een elektromotor van 800 watt, schrijft de raad in de uitspraak.

De minister kan niet worden verplicht om gebruikers van 'zwaardere' Stints te compenseren. Die zijn officieel nooit tot het verkeer toegelaten, maar reden wel jarenlang op de weg omdat de kinderdagverblijven niet wisten dat alleen de lichte Stint mocht. Daarom doet de raad een beroep op de minister op om met de gebruikers van de zwaardere Stints te overleggen over schadevergoeding.

Alleen al voor de 170 kinderdagverblijven bedraagt de schade 100.000 euro per instelling, zei Emmeline Bijlsma van Brancheorganisatie Kinderopvang maandag in Nieuwsuur. De fabrikant is zo goed als failliet.

Ongeluk Oss

Toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen trok in 2019 het besluit om de elektrische bolderkar in het verkeer toe te laten definitief in, vanwege een ernstig ongeluk in Oss. Een Stint met acht kinderen en een bestuurder kwam bij een spoorwegovergang in Oss niet op tijd tot stilstand. Vier kinderen kwamen daarbij om. Waarom deze Stint niet stopte is nog altijd onduidelijk.

De rechtbank in Groningen oordeelde in maart van dit jaar dat het besluit van de minister om de Stint van de weg te halen onzorgvuldig was. Het ministerie had in 2011 bij de keuring fouten gemaakt, maar toch toestemming gegeven voor het gebruik op de weg. Daardoor mochten de fabrikant en de kinderdagverblijven ervan uitgaan dat ze het voertuig veilig konden gebruiken.

De minister kreeg opdracht om een nieuw besluit te nemen, waarin een schadevergoeding voor de fabrikant en de kinderdagverblijven was opgenomen.