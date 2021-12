Zuid-Koreaanse shorttrackster Shim mist Winterspelen wegens schorsing

De Zuid-Koreaanse shorttrackster Shim Suk-hee is door de nationale bond voor twee maanden geschorst en kan daardoor deelname aan de Winterspelen in Peking vergeten. De 24-jarige Shim kan nog wel in beroep gaan, maar dat proces duurt te lang om de Spelen, die op 4 februari beginnen, te halen.

De tweevoudig olympisch kampioene, die in 2014 en 2018 tot de gouden aflossingsploeg behoorde, wordt bestraft voor een aantal bedenkelijke sms-berichten die ze tijdens de Spelen van 2018 uitwisselde met haar coach. De schaatsster suggereerde daarin dat ze landgenote Choi Min-jeong met opzet onderuit zou rijden als een race niet volgens haar plan zou verlopen.

Shim en Choi kwamen in Pyeongchang in de finale van de 1.000 meter tijdens een wanhoopsaanval van de eerste inderdaad in de voorlaatste bocht met elkaar in aanraking, waarna beiden ten val kwamen.