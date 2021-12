Tientallen doden bij scheepsramp bij Madagaskar

Volgens de kustwacht was het schip te zwaar beladen en kwam er daardoor water in de machinekamer.

50 mensen gered

De marine en kustwacht van Madagaskar hebben met drie schepen geprobeerd om drenkelingen uit de zee te halen. Zo'n 50 mensen zijn bij deze actie gered. De schepen blijven zoeken naar de andere vermiste opvarenden.

Het schip met de naam Francia was maandagochtend vertrokken uit Antanambe, een stad in het noordoosten van Madagaskar zonder officiële haven. De bestemming was de zuidelijker gelegen stad Soanierana Ivongo.

Vanwege de scheepsramp heeft de president van Madagaskar een dag van nationale rouw afgekondigd. Morgen hangen in het hele land de vlaggen halfstok.

Helikoptercrash

Gisteren wilde de minister van politiezaken, Serge Gelle, de plek van de ramp bezoeken. Daarbij stortte zijn helikopter neer. De minister heeft twaalf uur lang gezwommen voordat hij de kust kon bereiken.

Ook een politieagent is veilig op het vasteland gekomen, maar het is niet duidelijk hoe hij de kust heeft bereikt. Naar twee andere inzittenden van de helikopter wordt nog gezocht.