Na isolatie van Tokio staat skateboardster Jacobs anders in het leven

Wat een hoogtepunt had moeten worden in haar lange skateboardcarrière, eindigde voor Candy Jacobs in een drama. Nog voordat de Spelen waren begonnen, moest de 31-jarige Limburgse in allerijl het olympisch dorp verlaten. Een positieve coronatest resulteerde in een eenzaam verblijf in een quarantainehotel en een retourvlucht naar Nederland.

Vier maanden later kijkt Jacobs monter uit over de ramps en rails van Skatepark De Fabriek in Enschede, waar ze meedoet aan de NK skateboarden. De lach is terug op haar gezicht, maar ze zal niet ontkennen dat de negen dagen in isolatie zijn sporen hebben nagelaten.

"Het heeft mijn hele leven veranderd. Ik denk dat ik niet eerder zo diep gegaan ben", verwijst Jacobs naar de periode in het quarantainehotel. In Tokio schreef zij op haar socialmediakanalen al dat ze bezig was met een fysiek en mentaal gevecht, dat het niet lukte om te eten en te slapen.