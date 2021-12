Aangifte Randstad tegen Sywert van Lienden en zakenpartners Hulptroepen Alliantie

Uitzendbureau Randstad doet vandaag aangifte tegen Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel, de oprichters van de Stichting Hulptroepen Alliantie. Dat bevestigt Randstad na berichtgeving door Follow the Money (FTM). Advocaat Peter Plasman doet de aangifte bij het OM in Amsterdam.

Vorig jaar leverde Randstad vijftien medewerkers aan het non-profitinitiatief dat mondkapjes naar Nederland haalde. Het hoofd juridische zaken van Randstad zegt tegen FTM dat toen niet bekend was dat het drietal 20 miljoen euro winst maakte.

De door Randstad geleverde medewerkers hielden zich onder meer bezig met de werving van nieuwe mensen, mondkapjes testen en de logistiek van Hulptroepen Alliantie. Het uitzendbureau betaalde hun salaris, in de veronderstelling dat de stichting geen winstoogmerk had. Maar zonder dat ze het wisten, werkten de medewerkers volgens Randstad mee aan de activiteiten van de commerciële bv Relief Goods Alliance, waarmee de winst werd gemaakt.

Geld terug naar Staat

"Wij zijn hier vanaf het begin bij betrokken geweest, omdat we dachten dat het een non-profitinitiatief was om de zorg van mondkapjes te voorzien", zegt hoofd juridische zaken Patrick van der Herberg. "Iedereen deed het in de overtuiging dat het allemaal zonder winstoogmerk was. Dat zorgde ook voor een ongelooflijke saamhorigheid in die groep. Je kunt je voorstellen dat het voor ons een schok was toen we er afgelopen mei achter kwamen dat er gewoon miljoenen zijn verdiend. Wij vinden dat het niet deugt. Dan moet je iets doen."

Randstad heeft Van Lienden, Damme en Van Gestel gevraagd de miljoenen terug te storten aan de overheid, maar dat wilden ze niet. FTM meldt dat Randstad in de zomer een voorlopige claim van tussen de 100.000 en 150.000 euro heeft ingediend voor de uren die de vijftien medewerkers hebben gewerkt. Dat geld moest naar een goed doel gaan en Randstad zou daarover in november met de drie ondernemers praten.

Half oktober maakte Plasman echter bekend dat hij aangifte zou doen namens vijf betrokkenen, waarna nog zeven anderen zich meldden bij Plasman. Zij hebben die aangifte niet doorgezet en Randstad zegt die handschoen nu op te pakken. Het bedrijf vindt dat de aangifte van Plasman beter aansluit bij de eigenlijke inzet, namelijk dat al het geld terug moet naar de Staat.

Geen civiele claim

FTM meldt dat Randstad voorlopig geen civiele claim doet. "Het gaat ons niet primair om het geld, maar wij vinden wel dat het uit de zakken van deze drie heren moet", zegt Van der Herberg. "Wij zien het als onze verantwoordelijkheid, omdat we onze mensen onbedoeld in deze positie hebben gebracht."