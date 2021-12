Wekdienst 22/12: Strafeis in MH17-proces • Sportgala bij de NOS

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het Openbaar Ministerie maakt vandaag de strafeis tegen de vier verdachten in het MH17-proces bekend. De eis komt ruim een jaar en negen maanden nadat het proces begon. Bij de ramp kwamen 298 inzittenden om het leven, waaronder bijna tweehonderd Nederlanders.

De Raad van State doet uitspraak over de schadeafhandeling van het ongeluk met de Stint, waarbij in 2018 vier kinderen omkwamen. Was het van de weg halen van het voertuig terecht? Voor kinderdagverblijven, scholen en de fabrikant van het vervoermiddel was dat een grote kostenpost.

Max Verstappen, BMX'er Niek Kimmann en baanwielrenner Harrie Lavreysen maken bij het NOS | NOC*NSF Sportgala kans op de titel Sportman van het Jaar. Bij de vrouwen zijn atlete Sifan Hassan, shorttracker Suzanne Schulting en wielrenner Annemiek van Vleuten genomineerd als Sportvrouw van het Jaar. Het Sportgala is vanaf 20.30 uur live te zien op NPO 1 en NOS.nl.

Wat heb je gemist?

De Nederlandse huizenprijzen van bestaande koopwoningen waren afgelopen november 20,1 procent hoger dan in diezelfde maand vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster is dat de sterkste toename in twee decennia.

Voor het laatst was zo'n stijging te zien in februari 2000. Toen was de gemiddelde transactieprijs omgerekend bijna 160.000 euro. Vorige maand lag die gemiddelde prijs op 400.000 euro - nieuwbouwhuizen zijn niet in die berekening meegenomen.