Mijn Afscheid | Kuipers luidt noodklok: 'Pak die fluit en ga leiding geven'

In de laatste maand van het jaar kijken we traditioneel terug op de afgelopen twaalf maanden. Dit jaar is het thema 'Afscheid'. Vandaag scheidsrechter Björn Kuipers. "Kunt u alles vinden mevrouw of moet ik even helpen?" Björn Kuipers (48) loopt in het Twentse Oldenzaal, tevens zijn geboorteplaats, door een van zijn twee Jumbo-filialen. Hij maakt een praatje met het meisje van de broodafdeling, schiet iemand te hulp die staat te klungelen bij de sinaasappelpers en groet al zijn klanten op even vriendelijke manier. De scheidsrechter behandelt mevrouw De Vries uit Rossum op dezelfde manier als wereldsterren Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic en Cristiano Ronaldo. Het draait volgens de kruidenierszoon in beide gevallen om respect, duidelijkheid en een heldere communicatie.

Zo nam hij vlak voor zijn allerlaatste wedstrijd op internationaal niveau, de EK-finale tussen Italië en Engeland, beide aanvoerders even apart. De spelers voelen dezelfde spanning voor de wedstrijd als hijzelf. Volgens Kuipers is het daarom essentieel om vooraf even in alle rust met elkaar te praten om de wedstrijd tot een goed einde te leiden. "Ik zei tegen Giorgio Chiellini: 'Wees slim vandaag. Pak geen onnodige rode of gele kaarten. Focus je op het voetbal en niet op mij of op mijn team.' Hij zei toen: 'Björn, maak je geen zorgen. Het wordt een fantastische wedstrijd en ik zal het doorgeven aan mijn spelers.' Hetzelfde deed ik met Harry Kane van Engeland." Droomafscheid Voor altijd zal 11 juli in het geheugen gegrift staan bij Kuipers. Hij kreeg met de EK-finale tussen Italië en Engeland het afscheid uit zijn dromen. Met zijn Team Kuipers baande hij zich door duizenden uitzinnige Engelsen een weg naar het heilige Wembley Stadium in Londen. Vlak voor aftrap moest de nuchtere Tukker bij het afspelen van de volksliederen toch even slikken. "Het zijn ook niet de minste volksliederen. Engeland en Italië. En je weet dat je vrouw, kinderen en vader op de tribune zitten. Het was kippenvel in het kwadraat."

Björn Kuipers met Giorgio Chiellini en Harry Kane - Pro Shots

Na de finale waren er weinig mensen die het hadden over de scheidsrechter en dus was zijn wedstrijd geslaagd. Bij terugkomst in Nederland benoemde de KNVB hem tot bondsridder. Een perfect einde van zijn loopbaan. Toch begon hij op een speciaal belegde persconferentie hardop te twijfelen. Hij was immers nog fit en had er nog veel plezier in. "Ik heb daarom besloten om er tijdens mijn vakantie eens rustig over na te denken. Daar kwam ik tot het besef dat het niet mooier wordt dan dit." Spijt heeft hij niet van die beslissing. Hij mist het fluiten niet. Hij heeft alles gezien en alles meegemaakt. Samen met zijn team floot hij op vijf eindtoernooien (een Nederlands record) en in 2014 mocht hij de Champions League-finale leiden tussen Atlético en Real Madrid. Met dank aan thuis Voor Kuipers zelf heeft de finale van de Confederations Cup in 2013 een speciaal plekje. Brazilië speelde tegen Spanje in een uitverkocht Maracanã in Rio de Janeiro. Zijn dochter lag in het ziekenhuis en twee dagen voor de wedstrijd werd hij gebeld door zijn vrouw. "Ze vertelde dat het helemaal niet goed ging met Susan. Ze moest geopereerd worden. Ze zei: 'Ik wil je toch even op de hoogte stellen, maar ik wil niet dat je thuiskomt. Jij gaat de wedstrijd doen en ik zorg ervoor dat Susan in goede handen is.' Uiteindelijk was dat een van de mooiste wedstrijden die ik heb mogen fluiten. Met dank aan thuis."

Björn Kuipers praat met Xavi Hernandez tijdens de finale van de Confederations Cup (2013) - ANP

Na de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV op 7 augustus legde Kuipers de fluit definitief naast zich neer. Kort daarna werd hij gevraagd om zich voor de UEFA in te blijven zetten voor de scheidsrechters in Europa. Hij zit in de scheidsrechterscommissie en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en aanstellingen van arbiters in heel Europa. Kuipers richt zich met name op de talenten. Zorgen over toekomst Kuipers maakt zich in die zin grote zorgen over de toekomst van de scheidsrechter in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Hij zag het aantal scheidsrechters de afgelopen jaren drastisch afnemen en is bang dat er straks helemaal geen scheidsrechters meer zijn om wedstrijden te leiden. "Dus als je erover nadenkt om te gaan fluiten: doe het dan, want we hebben je kei- en keihard nodig. Pak die fluit en ga leiding geven."