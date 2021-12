♦️Le GDI Serge GELLE, un des passagers de l'hélicoptère accidenté hier a été retrouvé sain et sauf ce matin du côté de Mahambo. ☑️ Les sapeurs sauveteurs de la #4°UPC ont également retrouvé le carcasse de l'hélicoptère au fond de la mer. pic.twitter.com/sP2abwTMwB

Gelle zegt in de video: "Mijn tijd om te sterven was nog niet gekomen." Hij is niet gewond geraakt. Volgens de politiechef van Madagaskar gebruikte Gelle een stoel uit de helikopter om te blijven drijven.

De helikopter was maandagochtend onderweg naar een scheepswrak. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk.