Nederlandse film Do Not Hesitate maakt geen kans meer op Oscar

Do Not Hesitate gaat over drie jonge soldaten op vredesmissie in het Midden-Oosten. De film draait sinds 11 november in de bioscoop.

Organisator van de Oscars, The Academy, deelde die lijst gisteren. Films uit onder meer Oostenrijk (Great Freedom), België (Playground) en Duitsland (I'm Your Man) hebben de lijst wel gehaald.

De Nederlandse film Do Not Hesitate maakt geen kans meer op een Oscar. De door Nederland ingezonden film van regisseur Shariff Korver staat niet op de shortlist voor de categorie beste buitenlandse film.

De laatste keer dat een Nederlandse speelfilm werd genomineerd, was in 2004. De Tweeling maakte toen kans op de prestigieuze filmprijs. De korte film A Single Life maakte in 2014 kans. De laatste keer dat Nederland echt een Oscar won, was in 1998 - met de film Karakter.

Eerder uitten de makers van de Nederlandse film De Slag om de Schelde hun ongenoegen over de nominatie van Do Not Hesitate. Zij zeiden "enorm teleurgesteld" te zijn dat hun oorlogsfilm niet de Nederlandse inzending voor de Oscars was. Dat oorlogsverhaal trok een half miljoen bezoekers en won vijf Gouden Kalveren.

De 94e uitreiking van de Oscars, de belangrijkste Amerikaanse filmprijzen, is op 27 maart volgend jaar.