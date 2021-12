Steve Bakelmans schuldig bevonden aan moord op Belgische studente Julie van Espen

In Antwerpen werd vanwege de moord op Van Espen een stille tocht gehouden tegen seksueel geweld. Er liepen toen zo'n 15.000 mensen mee. Ook Celine liep mee, in deze video vertelde ze waarom:

In België leidde de zaak twee jaar geleden tot veel kritiek op justitie. Bakelmans was twee keer veroordeeld voor verkrachting, maar in afwachting van hoger beroep in de laatste zaak was hij al twee jaar op vrije voeten. Mensen vroegen zich af hoe dat kon. Ook de minister van Justitie zette vraagtekens.

"Hij heeft haar verschillende keren gewurgd, het geweld aangehouden tot ze geen teken meer van leven gaf en verliet de plaats delict pas toen hij zeker was dat ze dood was."

Een jury van twaalf mensen besloot dinsdag na een beraad van vier uur dat Bakelmans schuldig was aan de verkrachting en moord van de vrouw. "Bakelmans heeft doelgericht gehandeld, met het oogmerk om te doden. Dat zien we aan de intensiteit van de letsels", werd bij het hof gezegd, aldus Belgische media .

Bakelmans bekende in 2019 al dat hij de dader was.

De 23-jarige Van Espen verdween 2,5 jaar geleden nadat ze in de plaats Schilde op de fiets was gestapt om naar vriendinnen in Antwerpen te gaan. Er werd meteen rekening gehouden met een misdrijf. Bakelmans - die al bekend was bij justitie en politie - werd gezien op camerabeelden en gearresteerd. Een paar dagen later werd Van Espens lichaam bij een zoekactie gevonden bij het Albertkanaal bij Antwerpen.

Steve Bakelmans is schuldig aan de verkrachting van en moord op de Belgische studente Julie van Espen. Dat heeft een jury in het hooggerechtshof in Antwerpen vanavond geoordeeld. Vandaag wordt besloten welke straf de 41-jarige Bakelmans krijgt, mogelijk is dat levenslang.

Bakelmans is in 2017 veroordeeld tot vier jaar cel voor verkrachting. Hij zat hier echter nooit voor in de gevangenis, want hij ging in hoger beroep. De uitkomst daarvan mocht hij op vrije voeten afwachten. Volgens de rechtbank was er geen aanleiding dat "hij zich zou onttrekken aan zijn straf", oftewel dat hij zou vluchten naar het buitenland.

Recidivegevaar, ernst van de feiten of de zwaarte van de straf zijn in België geen reden voor een onmiddellijke aanhouding, staat in een verklaring. Hierdoor kon Bakelmans dus vrij rondlopen.