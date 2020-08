Vliegtuig staat klaar, maar ziekenhuis laat Navalny niet gaan

Het Russische ziekenhuis dat oppositieleider Aleksej Navalny behandelt, weigert zijn overplaatsing naar een ander ziekenhuis. Volgens de hoofdarts gaat het iets beter met Navalny, maar is zijn toestand niet stabiel genoeg om hem te laten vertrekken.

Het bericht komt op het moment dat op het vliegveld van Omsk een toestel klaarstaat om hem mee te nemen naar Duitsland. Het vliegtuig is geregeld door een Duitse ngo.

De Russische oppositieleider ligt in coma en vecht voor zijn leven nadat hij volgens zijn omgeving met opzet was vergiftigd. Dat gif zou in de thee hebben gezeten die hij dronk vlak voor een vlucht naar Moskou.

Volgens een woordvoerder van Navalny zit het Kremlin achter de weigering om hem te laten vertrekken. Ze noemt de beslissing een "aanslag op zijn leven" en zegt dat de autoriteiten tijd willen winnen zodat alle sporen van het gif uit Navalny's lichaam verdwijnen.

Vijf mogelijke diagnoses

Het ziekenhuis is nog niet zo zeker van de vergiftiging. Volgens de hoofdarts in het ziekenhuis van Omsk zijn er vijf mogelijke diagnoses. Ook zei hij dat de artsen die vanuit Moskou zijn gekomen om Navalny te behandelen "niet slechter" zijn dan artsen uit andere delen van Europa.

Volgens het team van Navalny heeft de politie gezegd dat in zijn lichaam een gevaarlijke stof is gevonden. Omdat die ook gevaar zou opleveren voor mensen die bij de oppositieleider in de buurt komen, zouden er beschermende pakken moeten worden gedragen. Om welke stof het gaat, is niet bekend. Er is nog geen onafhankelijke bevestiging van het bericht.

De 44-jarige Navalny geldt als de grootste criticus van president Poetin en andere machthebbers in Rusland.

In een aantal Russische steden lieten sympathisanten van Navalny zien dat ze hem steunen: